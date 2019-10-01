Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)

Новости спорта:В Катаре украинка Ярослава Магучих выиграла серебро с мировым рекордом U-20.

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) сборная Украины завоевала первую медаль. Хотя могла добыть сразу две.

В секторе для прыжков в высоту разгорелась нешуточная борьба за медали. 18-летняя украинка Ярослава Магучих дебютировала на чемпионатах мира и заняла второе место с личным рекордом 2.04 м. Она дважды обновляла личный рекорд и новый мировой рекорд среди спортсменок U-20.

Магучих могла побороться за золото, но отказалась от своей попытки (взять высоту 2,06 м) в соревновании с россиянкой Марией Ласицкене. Дело в том, что, как сказала сама спортсменка, в этом "не было смысла". Мария не была готова морально бороться дальше. Победу праздновала Ласицкене, которая также взяла 2.04 м, но опередила украинку по количеству попыток.

Нужно сказать, что Юлия Левченко остановилась в шаге от пьедестала. заняв 4 место с результатом 2,00 м.

Исторический прыжок Магучих

Комментарий Магучих

С ярким выступлением Ярославу Магучих поздравил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.