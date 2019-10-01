Red Bull Dance Your Style: как Украина определяла победителя (Фото, Видео)

Новости спорта:Победитель национального финала представит Украину на первом Всемирном финале Red Bull Dance Your Style в Париже.

В Киеве возле Арки дружбы народов было жарко от невероятных танцев лучших танцовщиков и танцовщиц страны. На Национальном финале чемпионата мира по уличным танцам - Red Bull Dance Your Style - собралось несколько тысяч зрителей, чтобы не только увидеть энергичные батлы, а и непосредственно принять участие в событии, и своими голосами определить Национального победителя!

Red Bull Dance Your Style — это международное соревнование в формате батлов 1 на 1 среди различных стилей уличного танца от house и vogue до hip hop и breaking, и под совершенно непредсказуемые ритмы мировых хитов. Главные судьи — зрители, которые своими карточками и определяют победителя каждого батла и всего соревнования в целом!

После отборочных турниров в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове, на Национальном финале встретились лучшие представители разных танцевальных стилей: Prakop, Vakurov, Boogaloo Freak, Liza Riabinina, Tip Top T, Andrey Stylez, Vova Rakov, Ashotovna, Hmel, Armo, Flem, а также Allstar, который добыл место в финале — Wildcard — в этот же день прямо перед главным соревнованием, и смог поразить куратора проекта в Украине — Максима Оробца aka Maximus.

Арка дружбы народов в этот вечер была переполнена людьми и эмоциями! Каждый батл превращался в захватывающий перформанс под неожиданные треки DJ Scream, где каждый выпад танцовщиков в сторону друг друга сопровождался мгновенной реакцией зрителей! В дополнение к зажигательным танцам участников, бонусом для всех присутствующих стали зрелищные выступления от Breaking Crew и Mary Kozlova & Ashotovna, а также R'n'B певицы MamaRika!

В финале соревнования встретились Boogaloo Freak (popping) и Armo (breaking). Выбирать зрителям было сложно, и после трех одноминутных батлов восторженная толпа таки выбрала своего фаворита! Им стал колоритный Boogaloo Freak, который уже 12 октября на Мировом Финале будет поражать своими движениями и чувством ритма парижскую публику!

"Я знал, что такое соревнование происходит в мире, но не ожидал, что отбор будет и в Украине. Это прикольно! И у меня нормально получается танцевать под разные стили, так как popping максимально разнообразный стиль, любые треки можно красиво танцевать. Вообще не ожидал выиграть, потому что здесь очень сильные танцоры разных стилей, одни из самых опытных, которые за границей очень часто побеждали, поэтому я вообще не ожидал. Это опять же как людям, поэтому здесь — лотерея. Но образ тоже решает, поведение вне танца... Это для меня будет, по сути, первая такая поездка за границу. Хочется выиграть! Хотя я знаю, какие люди там будут участвовать, сильные мировые танцоры, но, конечно, есть шансы! Я хочу дойти по полуфинала, финала!" - делится впечатлениями и эмоциями украинский победитель Boogaloo Freak (Дмитрий Кравченко).

В течение года отборы проходили в более чем 30 странах по всему миру, чтобы выдающиеся таланты — национальные победители — продолжили борьбу на первом Всемирном финале Red Bull Dance Your Style. Большой решающий турнир состоится 12 октября в Мекке европейского уличного танца, городе искусства, вечерних огней и любви Париже.