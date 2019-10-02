Глава UFC назвал дату возвращения Макгрегора в октагон

Президент UFC Дана Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор планирует вернуться в ринг в декабре.
"Это правда, что я говорил с Конором по поводу его следующего боя. В нашем разговоре Макгрегор сообщил, чего он хочет. Его цель - выйти в октагон 14 декабре в родной Ирландии. Скорее всего, в Дублине", - цитирует The Mirror.
Напомним, в своем крайнем бою, который состоялся в октябре 2018 года, Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Ранее сообщалось, что Макгрегор может провести боксерский поединок в Ирландии.