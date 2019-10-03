Легендарная биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры

Новости спорта:Спортсменка больше не будет выступать на профессиональном уровне.

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина в своем Instagram аккаунте объявила о завершении профессиональной карьеры.

"Пришло время подвести итоги моей подготовки к новому сезону 2019-2020. Прошло 6 месяцев после окончания одного из успешнейших сезонов в моей карьере, в котором удалось достичь важные для меня спортивные цели.

Это дало мне уверенность, что я готова помочь женским эстафетам выступать на должном уровне в будущем сезоне, и продолжала тренироваться для того, чтобы таким образом смогла Вас порадовать еще и этой зимой", - написала Кузьмина.

Стоит отметить, что Анастасия Кузьмина является трехкратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что биатлонистка Кручова объявила о завершении карьеры.