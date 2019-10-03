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Стартовал сезон в Национальной хоккейной ассоциации

Стартовал сезон в Национальной хоккейной ассоциации
11:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Стартовал очередной сезон самой сильной хоккейной лиги в мире.

В стартовый игровой день НХЛ было сыграно 4 матча. Торонто в канадском дерби обыграло Оттаву.

Стоит отметить, что результативный пас на свой счет записал уроженец Кропивницкого Дмитрий Тимашов, который с 2-х лет живет в Швеции и выступал за сборные разных возрастов этой страны. 

Торонто - Оттава 5:3 (0:1,4:1, 1:1)

Обладатель Кубка Стэнли Сент-Луис уступил Вашингтону. 

Сент-Луис - Вашингтон 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Лас-Вегас обыграл дома Сан-Хосе. Райлли Смит оформил дубль.

Лас- Вегас - Сан - Хосе 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

А в заключительном матче дня в еще одном канадском дерби Эдмонтон сумел дома дожать Ванкувер.

Эдмонтон - Ванкувер 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)


Сегодня в регулярном сезоне стартует ещё несколько команд. К сожалению, украинских хоккеистов в НХЛ нет.

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НХЛ, Кубок Стэнли, Сент-Луис, Новости спорта, Новости хоккея.
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