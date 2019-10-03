Стартовал сезон в Национальной хоккейной ассоциации

В стартовый игровой день НХЛ было сыграно 4 матча. Торонто в канадском дерби обыграло Оттаву.
Стоит отметить, что результативный пас на свой счет записал уроженец Кропивницкого Дмитрий Тимашов, который с 2-х лет живет в Швеции и выступал за сборные разных возрастов этой страны.
Торонто - Оттава 5:3 (0:1,4:1, 1:1)
Обладатель Кубка Стэнли Сент-Луис уступил Вашингтону.
Сент-Луис - Вашингтон 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Лас-Вегас обыграл дома Сан-Хосе. Райлли Смит оформил дубль.
Лас- Вегас - Сан - Хосе 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
А в заключительном матче дня в еще одном канадском дерби Эдмонтон сумел дома дожать Ванкувер.
Эдмонтон - Ванкувер 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Сегодня в регулярном сезоне стартует ещё несколько команд. К сожалению, украинских хоккеистов в НХЛ нет.