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Определился обладатель Кубка мира по шахматам

Определился обладатель Кубка мира по шахматам
22:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:В Ханты-Мансийске завершился Кубок мира по шахматам, в котором выступили 128 участников.

Гроссмейстеры определяли лучшего по нокаут-системе. В ожесточенной без преувеличения борьбе судьба трофея определилась лишь в последний день соревнований 

Финалисты - китаец Дин Лижень и Теймур Раджабов из Азербайджана - должны были сыграть четыре основных партии. Уже во втором поединке китайский гроссмейстер белыми весьма оригинально разыграл дебют. Он пожертвовал пешку, но захватил инициативу. Неточная игра Раджабова только способствовала уверенной победе Дина. 

Казалось, отыграться невозможно. Ведь Дин проигрывает, как говорится, "раз в год по обещанию". Недавно он имел серию из ста беспроигрышных партий, которую прервал француз Максим Вашье-Лаграв. После этого Лижень пошел на вторую сотню. Но в третьей партии Раджабов создал настоящий шедевр. Причем он продемонстрировал не только шахматное, но и психологическое мастерство.

В контратаке Маршалла испанской партии Теймур белыми получил небольшое преимущество и досконально проанализировал позицию. Китайский же шахматист играл с листа. После того, как Раджабов поставил под удар своего коня, его соперник не нашел лучшего продолжения. Дин остался без пешки и удержать позицию не смог. Счет сравнялся, а в четвертой партии оппоненты не очень рисковали. Матч перешел в тай-брейк.

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Казалось, шансы китайского шахматиста все-равно оставались более высокими. Ведь его рейтинг в быстрые шахматы, а еще больше - в блиц, бул предпочтительнее на много пунктов. Однако в перебое на первый план вышли нервы. Наилучшие шансы имел Дин Лижень в первой партии быстрых шахмат, однако не реализовал отличные возможности. После этого шахматисты сделали еще три ничьи.

Судьбу матча должен был решить блиц. Первую партию белыми играл рейтинг-фаворит. Он получил определенное преимущество, даже выиграл пешку, но своевременно не понял, что шансов на выигрыш нет. Дин неосторожно погнался за пешкой черных на ферзевом фланге, в результате чего Раджабов с аппетитом поел пехоту соперника на фланге королевском. Сдержать двух пешек соперника белые не смогли и уступили. Попытки отыграться черными во второй партии привели ко второму поражению. Итак, 5:3 - общий итог матча в пользу Раджабова. Приз в 110 тысяч долларов также ему не помешал.

В поединке за третье место китайский гроссмейстер Юй Яньи, боролся с Вашье-Лагравом. Соперники сыграли вничью все четыре основные партии. В быстрых шахматах Максим, имеющий первый номер в мировом рейтинге по "рапиду", убедительно одолел соперника со счетом 2:0. Итак, 4: 2 в пользу француза - и бронзовая награда.

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Шахматы, Новости спорта, Теймур Раджабов.
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