Легкая атлетика: Бех-Романчук пробилась в финал чемпионата мира

Новости спорта:Украинка показала четвертый результат в квалификации.

В столице Катара - Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. Украинка Марина Бех-Романчук пробилась в финальные соревнования по прыжкам в длину.

Украинка Марина Бех-Романчук будет выступать в финальных соревнованиях по прыжкам в длину на ЧМ в Дохе. Бех-Романчук показала четвертый результат в квалификации - 6.74 м. Финал в прыжках в длину состоится 6 октября.

Напомним, 36-летняя украинская легкоатлетка Ольга Саладуха вышла в финал тройного прыжка на ЧМ в Дохе. Финал в тройном прыжке состоится 5 октября.

В финале прыжков в высоту 18-летняя украинка Ярослава Магучих взяла высоту 2.04 м и заняла второе место. Она дважды обновляла личный рекорд и мировой рекорд U-20. Это первая медаль Украины на чемпионате мира в Дохе.