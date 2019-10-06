Юбилейный киевский марафон выиграл Бабарика

Новости спорта:Победителем X Киевского международного марафона Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 стал ривненский стайер Александр Бабарика.

Бабарика преодолел дистанцию 42,195 км за 2 часа 28 минут 57 секунд.

Второй результат показал Евгений Дербенев из Винницы (2:33.09), третье время у киевлянина Андрея Болсуновского (2:38.52).

У женщин лучшей стала Наталья Семенович из Киевщины (2:51.38). Второй финишировала одесситка Юлия Тарасова (2:55.53).

В этом году основной маршрут марафонской дистанции стартовал с новой точки - двумя колокольнями: Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Маршрут пролегал не только мимо памятных мест города - Золотых Ворот, Национальной Оперы Украины, НСК "Олимпийский", Киево-Печерской Лавры - а и через три моста: Патона, Пешеходному и Северному. Еще одна особенность: общий перепад высоты обновленного марафонского маршрута уменьшился на 199 метров по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 463 метра.

Всего в течение двух дней на старт X Киевского марафона вышли 17 тысяч любителей бега, что является рекордом Wizz Air Kyiv City Marathon.

Первый Киевский марафон прошел в 2010 году. С тех пор соревнования проводятся регулярно. С 2012-го по 2014-й марафон переносили на весну, но с 2015 года он снова организуется осенью.

Рекордсменом Wizz Air Kyiv City Marathon является Андрей Наумов, который преодолел дистанцию в 42,195 км за 2:19.17. У девушек лучшее время удерживает Татьяна Рыбальченко - 2:44:41. Оба рекорда были установлены в 2013 году.