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Украинская каратистка Терлюга завоевала золото на турнире в Москве

Украинская каратистка Терлюга завоевала золото на турнире в Москве
07:31 Сегодня Телеграф УФК

Новости спорта:Анжелика Терлюга завоевала золотую награду на турнире Karate 1 в Москве.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую награду на турнире Karate 1 в Москве.

На 6-м этапе Премьер Лиги WKF, который 4-6 октября прошел в Москве, лидер мирового рейтинга в категории -55 кг Анжелика Терлюга выиграла золото. Это пятый триумф неудержимой одесситки на турнирах Karate 1 в этом сезоне и гарантированный титул Grand Winner по его итогам.

Все пять схваток на московском татами наша прима выиграла на ноль. Преодолев соперниц из Швеции (4: 0), Швейцарии (8: 0) и Японии (3: 0), Лика в полуфинале победила Тарават Хаксар из Ирана (1: 0), а в финале разгромила японку Сару Ямада (6: 0) .

Наши очередные, но от этого не менее искренние и теплые поздравления чемпионке и ее тренеру Денису Морозову.

Эта победа подняла Анжелику на второе место в олимпийском рейтинге. Напомним, что она соревнуется в сводной категории -55 кг, поэтому получить лицензию на Токио-2020 ей вдвое сложнее, чем Стасу Горун (-75 кг) и Аните Серегина (-61 кг). Которые кстати получили несколько лицензионных баллов, выиграв по две схватки в Москве.

Также надо отметить второе подряд на турнирах Karate 5 января место Гната Пака (-67 кг) и седьмое место Валерия Чоботаря (-84 кг).

Решение Украинской федерации каратэ принять участие в московском этапе Премьер Лиги было непростым и неприятным - по всем известных поза спортивных обстоятельств и причин; оно вызвало различные реакции в соцсетях. Но лишать спортсменов возможностей бороться за олимпийские лицензии и отдавать предпочтение их конкурентам было бы совсем плохо.

В итоге: победителей не судят, а зрители на трибунах спорткомплекса Megasport Arena послушали гимн Украины - что сегодня безусловно имеет особое значение.

В нынешнем календаре взрослых спортсменов остался один крупный международный старт - этап Премьер Лиги в Мадриде (29 ноября - 1 декабря).

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Каратэ, Новости каратэ, Анжелика Терлюга.
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