Киевский марафон собрал 17 тысяч участников и установил 4 рекорда (Фото, Видео)

Новости спорта:5-6 октября в Киеве прошел юбилейный 10th Wizz Air Kyiv City Marathon.

В Киеве 5-6 октября прошел юбилейный 10-ый международный 10th Wizz Air Kyiv City Marathon, который собрал на стартах более 17 000 участников из Украины и заграницы. Впервые в истории Киевского марафона он проходил в два дня и на двух локациях: часть стартов проходила на территории ВДНГ, а часть бегунов стартовала с Софийской площади. Во время события было установлено четыре рекорда Украины.

Победу на основной дистанции Киевского марафона (42.195 км) среди мужчин получил Александр Бабарика, который пробежал дистанцию за 02:28:57. Первую ступень среди марафонок заняла победительница Вильнюсского марафона 2018 и 2019 годов Наталья Семенович, которая преодолела 42.195 км за 02:51:38.

С самого начала гонки Александр Бабарика вырвался вперед, оставив позади потенциальных конкурентов – элитных бегунов Владимира Васькова и Александра Бондаренко. Окончательно он закрепился на первой позиции около моста Патона после 14 км и уже не уступал до самого финиша, опередив соперников на более чем 4 минуты. Серебряным призером стал Евгений Дербенев с результатом 02:33:09, а бронзу получил Андрей Болсуновский с результатом 02:38:52. Артём Поддубный, который становился чемпионом Киевского марафона два года подряд, в 2017 и 2018 годах, не смог принять участие в соревновании из-за травмы.

"Главной задачей было победить, что я и сделал. Ориентировался на лучший результат, но вышло по-другому. Наверное, не полностью восстановился после травмы, к тому же погода и прохладный ветер сделали свое дело. Есть над чем работать и совершенствовать собственный результат", – прокомментировал свою победу Александр Бабарика.

В женской категории напряженная борьба длилась на протяжении всей дистанции. Вдоль маршрута, поддерживая “спокойный темп”, лидировала Наталья Семенович, но победительница прошлогодних соревнований Юлия Тарасова далеко не отпускала лидера гонки, держалась неподалеку и бежала с группой бегущих мужчин, ожидая выигрышного момента.

В конце дистанции Наталья Семенович все же оторвалась от группы бегунов, вместе с которыми бежала Юлия Тарасова, и до самого финиша удерживала первое место среди женщин, финишируя с результатом 02:51:38. Второе и третье место заняли Юлия Тарасова и Елена Симонок с результатом 02:55:53 и 3:00:46 соответственно.

"Впечатления просто супер, потому что я очень хотела победить, и у меня это получилось. Очень благодарна Run Ukraine и Ирине Лищинской за приглашение и высокий и европейский уровень организации соревнований", – поделилась впечатлениями победительница марафонской дистанции Наталья Семенович.

Победителем на полумарафонской дистанции среди мужчин стал самый титулованный марафонец Украины Александр Ситковский. На преодоление дистанции 21.0975 км ему понадобилось 1:05:38.

Среди женщин на полумарафонской дистанции победу получила Катерина Карманенко с результатом 1:25:36.

"Юбилейный Wizz Air Kyiv City Marathon стал самым масштабным, самым грандиозным беговым событием в истории Украины. Мы объединили в одном беговом порыве 17 000 участников, более тысячи волонтеров, организаторов, подрядчиков, болельщиков... Я убежден, что этот фантастический спортивный праздник разделит беговую историю Украины на "до" и "после", – считает генеральный менеджер компании Run Ukraine Дмитрий Черницкий. – Мы благодарны каждому бегуну, каждому болельщику и волонтеру, нашим партнерам и спонсорам, городским властям и коммунальным службам, всем, кто когда-либо прикоснулся к созданию Киевского марафона. Мы создали Wizz Air Kyiv City Marathon вместе, мы написали эту историю вместе. И мы продолжим ее писать".

В рамках юбилейного 10th Wizz Air Kyiv City Marathon были проведены забеги на дистанции для бегунов разных уровней подготовки, от 3 до 42 км. Так, 5 октября с Софийской площади стартовали участники забегов Eldorado Run 10 км и благотворительных дистанций Ветеранская десятка 10 км и Rexona Mini Marathon 4,2 км. На следующий день, в воскресенье, оттуда же стартовали бегуны, которые преодолевали дистанции Wizz Air Kyiv City Marathon 42,195 км, Under Armour Half Marathon 21,0975 км, и участники благотворительного Avon Pink Run 3 км.

Все другие старты прошли в субботу, 5 октября, на территории ВДНГ. Там проходил семейный забег и детские старты на дистанциях 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м. Благодаря сотрудничеству компании Run Ukraine с Министерством образования и науки Украины все детские забеги были бесплатными. В них приняли участие почти 1000 детей.

Кроме этого, впервые в истории Киевского марафона были проведены прогулка с собаками Dog Chow ® Walk 3 км и пробежка с собаками Dog Chow ® Run 5 км. Всего в этих забегах приняли участие более сотни бегунов вместе со своими четвероногими друзьями.

Призовой фонд Киевского марафона в 2019 году вырос на 40% и составил 204 400 гривен.

Во время 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 было установлено четыре рекорда Украины:

Олег Сафронов пробежал полумарафон с тройней

Марина Саенко преодолела полумарафон вместе с мальчиком с диагнозом ДЦП.

Бегунка-киборг Татьяна Воротилина преодолела марафонскую дистанцию на протезе.

Иван Ефанов, который начал свой пробег из Одессы 26 сентября, завершил свой ультрамарафон, преодолев 542 км за 11 дней, 42 из которых - это марафонская дистанция Киевского марафона.

Киевский марафон проходит в Киеве уже в десятый раз. Впервые он состоялся 16 октября 2010, собрав на стартах 546 участников из 13 стран. За десять лет он вырос в десятки раз: 5-6 октября в забегах юбилейного 10th Wizz Air Kyiv City Marathon приняли участие более 17000 участников, что делает его крупнейшим спортивно-массовым мероприятием в истории независимой Украины. Среди них около 9000 киевлян и более 7000 гостей из других городов Украины.

Также в Киев приехали гости из-за рубежа: 917 участников из 61 стран. Больше всего туристических бегущих приехало из: Беларуси (110), Польши (100), Германии (90). Многие приехали также из США (81), Великобритании (59) и других стран. На Киевский марафон приехал даже уругваец. На старты выходили люди совершенно разного возраста: самому старшему зарегистрированному участнику - 79 лет, а младшему всего несколько месяцев.

Масштабность мероприятия определяется не только количеством участников, но и количеством людей которые вовлечены в его организацию. Так, в создании Киевского марафона в течение двух дней приняли участие 1220 волонтеров. Во время мероприятия было задействовано 29 карет скорой медицинской помощи, 68 представителей Красного Креста и Мальтийской службы помощи, 14 экипажей MotoHelp.

Для организации дорожного движения было задействовано 265 патрульных и 18 Муниципальных стражей, которые обеспечивали своевременные ограничения и восстановления движения автотранспорта на участках трассы, которые преодолевали бегуны.

Неизменным титульным спонсором Киевского марафона с 2014 года остается венгерская авиакомпания Wizz Air, которая поддерживает беговые мероприятия в разных странах мира. Wizz Air Kyiv City Marathon является самым масштабным событием этой мощной сети.

"Мы очень рады уже шестой год быть частью этого грандиозного спортивного события в Киеве. Наше участие в марафоне подтверждает нашу приверженность Украине и украинскому рынку, а также поддержке здорового образа жизни. Мы очень рады видеть, что в эти выходные здесь собрались почти 17 000 участников со всего мира. Мы в компании верим, что улучшаем жизнь людей, предоставляя им возможность путешествовать по низким ценам и поддерживая здоровый образ жизни. Мы очень любим бег, и в этом году представители нашей компании приехали в Киев, чтобы принять участие в юбилейном марафоне. Мы поддерживаем всех, кто бежал сегодня, и надеемся, что те, кто не успел присоединиться в этом году, обязательно пробегут в следующем", - поделилась Денис Филипп, менеджер по маркетингу компании Wizz Air.

В этом году участники преодолевали дистанцию по обновленному маршруту. Основной маршрут марафонской дистанции стартовал с новой точки между двумя колокольнями: Софийского собора и Михайловского Златоверхого монастыря. Маршрут проходил по живописным объектам украинской столицы - Золотые Ворота, Национальную Оперу Украины, НСК Олимпийский и Киево-Печерскую Лавру - и три моста: Патона, Пешеходный и Северный.

Вместе с другими бегунами на старты разных дистанций вышли ведущая 1+1 Маричка Падалко (42 км), телеведущий, участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин, ведущий телеканала UA: Первый Вячеслав Матюхин, ведущий телеканала "Прямой" Слава Варда, писательница Мари Карачина, телеведущий и шоумен Артем Гагарин, судья "Топ-модель по-украински" Сергей Никитюк, Анатолий Анатолич - "Интервьюер" и Мисс Украина Виктория Киосе (42 км).

Трасса марафонского забега Wizz Air Kyiv City Marathon сертифицирована AIMS, а это означает, что результаты засчитываются для квалификации на марафоны большой шестерки марафонов-мейджоров.

Впервые в истории отечественных стартов беговое мероприятие 10th Wizz Air Kyiv City Marathon стало квалификационным забегом в глобальном рейтинге Abbott World Marathon Majors (AbbottWMM) Wanda Age Group World Rankings. Результаты всех бегунов старше 40 лет будут учтены в глобальном рейтинге второго квалификационного периода, который пройдет с 30 сентября 2019 до 11 октября 2020 года. Самые быстрые бегуны смогут принять участие в чемпионате мира AbbottWMM Wanda Age Group World Championship весной 2021 года.

За время существования Киевского марафона на благотворительность было собрано более 5 100 000 гривен. С 2014 года в рамках Киевского марафона ежегодно организуются благотворительные забеги.

В этом году благотворительности было посвящено четыре дистанции:

50% средств, собранных на Avon Pink Run 3 км, будут потрачены на покупку маммографа для одной из региональных больниц.

Участники Rexona Mini Marathon 4,2 км присоединились к сбору средств для онкобольных детей - подопечных фонда "Таблеточки".

А участники забегов с собаками Dog Chow ® Walk и Dog Chow ® Run помогли собрать средства на вакцинацию собак в приютах Киевской области.

Во время 10th Wizz Air Kyiv City Marathon уже второй раз был проведен забег для ветеранов АТО/ООС "Ветеранская десятка", в котором приняли участие 300 участников боевых действий на востоке Украины, военных и волонтеров.

В этом году на традиционном благотворительном Фандрайзинг Марафоне тринадцать благотворительных фондов собирают средства на различные социальные проекты. К "Фандрайзинг марафону" также присоединились звездные фандрайзеры: телеведущая и блогерка Янина Соколова, ведущая 8 сезона "Взвешенные и Счастливые" Мирослава Ульянина, актриса Татьяна Гончарова, ведущая телеканала М1 Валерия Кук, топмодель Анна Андерс, телеведущая, активистка на коляске Ульяна Пчелкина.

Напомним, что Киевский марафон 10th Wizz Air Kyiv City Marathon - это один из шести этапов беговой лиги Run Ukraine Running League 2019, включающей старты в пяти городах Украины: Киев, Днепр, Львов, Одесса, Запорожье. Лига ориентирована на любителей бега, среди которых по завершению последнего этапа определят победителей среди мужчин и женщин. Абсолютные победители Run Ukraine Running League 2019 по итогам сезона получат денежное вознаграждение в размере 20 000 грн среди мужчин и женщин соответственно.

Победители и призеры 10th Wizz Air Kyiv City Marathon:

Wizz Air Kyiv City Marathon 42,195 км

мужчины:

Александр Бабарика - 2:28:57

Евгений Дербенев - 2:33:09

Андрей Болсуновский - 2:38:52

Владимир Васьков - 2:38:56

Антон Зайченко - 2:40:01

женщины:

Наталья Семенович - 2:51:38

Юлия Тарасова - 2:55:53

Елена Симонок - 3:00:46

Дарья Закурдаева - 3:01:16

Марина Шаповалова - 3:01:28

Under Armour Half Marathon 21,0975 км

мужчины:

Александр Ситковский - 1:05:38

Артем Казбан - 1:14:02

Александр Алексеенко - 1:14:21

женщины:

Екатерина Карманенко - 1:25:36

Валентина Полтавская - 1:25:51

Виктория Чайка - 1:29:49

Eldorado Run 10 km

мужчины

Иван Стребков - 30: 10,2

Василий Сабуняк - 33: 10,1

Дмитрий Иванчук - 33: 15,3

женщины

Татьяна Соляник - 40: 05,0

Лилия Горбатенко - 42: 43.6

Диана Мартынова - 43: 22,7

Rexona Mini Marathon 4.2 km

мужчины

Артем Казбан - 12:18

Роман Романенко - 12:22

Дмитрий Сирук - 12:24

женщины

Мария Мазуренко - 14:55

Елена Вакуленко - 15:59

Ксения Пироженко - 16:35