UFC установил рекорд посещаемости

В общей сложности турнир посетили 57 127 человек, сообщает ESPN. Предыдущий рекорд также был установлен на этой арене — турнир UFC 193, в главном бою которого встречались Ронда Роузи и Холли Холм посетили 56 214 человек.
В главном поединке турнира UFC 243 Исраэль Адесанья одержал победу над Робертом Уиттакером.Таким образом, Адесанья стал новым чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 18 побед и ни одного поражения.
Основной кард:
Дэн Хукер (19-8) победил Эла Яквинту (14-6-1) единогласным решением судей.
Сергей Спивак (10-1) победил сабмишеном Тай Туйвасу (8-3) во втором раунде.
Диего Лима (15-7) победил Люка Жумо (13-5) раздельным решением судей.
Йорган де Кастро (6-0) нокаутировал Джастина Тафа (3-0) в первом раунде.
Предварительный кард:
Джейк Мэттьюс (15-4) победил Ростема Акмана (6-2) единогласным решением судей.
Каллэн Поттер (18-8) победил Маки Питоло (11-5) единогласным решением судей.
Брэд Ридделл (3-0) победил Джейми Малларки (12-3) единогласным решением судей.