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UFC установил рекорд посещаемости

UFC установил рекорд посещаемости
16:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:На турнире UFC 243, который прошёл в Мельбурне в ночь с 5 на 6 октября, был установлен новый рекорд посещаемости промоушена.

В общей сложности турнир посетили 57 127 человек, сообщает ESPN. Предыдущий рекорд также был установлен на этой арене — турнир UFC 193, в главном бою которого встречались Ронда Роузи и Холли Холм посетили 56 214 человек.

В главном поединке турнира UFC 243 Исраэль Адесанья одержал победу над Робертом Уиттакером.Таким образом, Адесанья стал новым чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 18 побед и ни одного поражения.

Основной кард:

Дэн Хукер (19-8) победил Эла Яквинту (14-6-1) единогласным решением судей.

Сергей Спивак (10-1) победил сабмишеном Тай Туйвасу (8-3) во втором раунде.

Диего Лима (15-7) победил Люка Жумо (13-5) раздельным решением судей.

Йорган де Кастро (6-0) нокаутировал Джастина Тафа (3-0) в первом раунде.

Предварительный кард:

Джейк Мэттьюс (15-4) победил Ростема Акмана (6-2) единогласным решением судей.

Каллэн Поттер (18-8) победил Маки Питоло (11-5) единогласным решением судей.

Брэд Ридделл (3-0) победил Джейми Малларки (12-3) единогласным решением судей.

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Бокс, MMA, UFC, UFC 243.
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