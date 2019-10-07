Бех-Романчук: В большой спорт попала совершенно случайно

Новости спорта:Украинка Марина Бех-Романчук рассказала некоторые интересные факты о своей карьере в одном из интервью.

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук поделилась тем, как начиналась ее карьера в легкой атлетике.

"Помню, мне было 13 лет и я на Чемпионате Украины среди юниоров стала третьей, для меня это было что-то невероятное. И, вероятно, именно тогда я осознала что хочу этим заниматься.

В большой спорт я попала случайно. Просто приезжала с классом на посещения легкой атлетики, а там меня уже и заметил мой тренер, с которым я непосредственно сейчас и работаю", - рассказала Бех-Романчук в интервью интернет-ресурсу 2sportnews.com.

Напомним, вчера Марина Бех-Романчук завоевала "серебро" для Украины на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре.

Ранее сообщалось, что Бех-Романчук призналась, что завоевала серебряную медаль чемпионата мира на фоне проблем со здоровьем и тяжелого физического состояния.