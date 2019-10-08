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Украинские гимнасты завоевали лицензию на Олимпиаду (Фото)

Украинские гимнасты завоевали лицензию на Олимпиаду (Фото)
07:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала командную лицензию на Олимпийские игры.

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала командную лицензию на Олимпийские игры в Токио. 

Главным выступлением для украинской команды стала квалификация на чемпионате мира в Штутгарте, где разыгрывалось 9 командных лицензий. Фактически, нужно было попадать в топ-12, поскольку команды России, Китая и Японии завоевали лицензии на прошлом чемпионате мира.

В итоге мужская сборная Украины заняла высокое четвертое место в командной квалификации, что и позволило выйти в командный финал и добыть пропуск на Олимпиаду. Опередили Украину только как раз призеры прошлого чемпионата мира Россия, Китай и Япония, которые и в этом году были сильнее всех в квалификации.

 
 
 
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Украина, мы едем командой на олимпиаду в ТОКИО 2020 Безумно горжусь каждым из нашей команды, мы прошли сложный путь подготовки и получили результат который так ждали. Всем спасибо за поддержку. К сожалению, лично все прошло далеко не так как планировал, но все мы понимаем, что это спорт - такое бывает, но это не причина останавливаться . . Ukraine, our team is going to the Olympics in Tokyo 2020 I am proud of each of our team! it was a difficult way, but we did it! thanks for your support guys . Unfortunately, I did not show the result that was waiting! but it's a sport and i don't stop

Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

Стоит отметить, что лучший результат в команде показал Петр Пахнюк, который опередил Олега Верняева, но оба пробились в финал многоборья. Кроме того, Пахнюк пробился в финал на брусьях, а Игорь Радивилов в опорном прыжке.

Олег Верняев, который на последних четырех чемпионатах мира был в призах на брусьях, в этом году на коронном снаряде в финал не попал.

На Олимпиаду сборная Украины сможет заявить четырех спортсменов, но помимо этого Игорь Радивилов, вероятно, попробует пробиться на Игры не через команду, а на отдельных снарядах на кольцах и в опорном прыжке. Игорь это сделать сможет уже на этом чемпионате мира, если завоюет медаль.

У девушек Диана Варинская сумела пройти в финал индивидуального многоборья. Это единственный финал для всей женской команды на этом ЧМ. Кроме того, она таким образом получила индивидуальную лицензию на Олимпийские игры.

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Олимпиада, Олег Верняев, Новости гимнастики, ОИ, Гимнастиика.
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