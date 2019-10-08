Украинские гимнасты завоевали лицензию на Олимпиаду (Фото)

Новости спорта:Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала командную лицензию на Олимпийские игры.

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала командную лицензию на Олимпийские игры в Токио.

Главным выступлением для украинской команды стала квалификация на чемпионате мира в Штутгарте, где разыгрывалось 9 командных лицензий. Фактически, нужно было попадать в топ-12, поскольку команды России, Китая и Японии завоевали лицензии на прошлом чемпионате мира.

В итоге мужская сборная Украины заняла высокое четвертое место в командной квалификации, что и позволило выйти в командный финал и добыть пропуск на Олимпиаду. Опередили Украину только как раз призеры прошлого чемпионата мира Россия, Китай и Япония, которые и в этом году были сильнее всех в квалификации.

Стоит отметить, что лучший результат в команде показал Петр Пахнюк, который опередил Олега Верняева, но оба пробились в финал многоборья. Кроме того, Пахнюк пробился в финал на брусьях, а Игорь Радивилов в опорном прыжке.

Олег Верняев, который на последних четырех чемпионатах мира был в призах на брусьях, в этом году на коронном снаряде в финал не попал.

На Олимпиаду сборная Украины сможет заявить четырех спортсменов, но помимо этого Игорь Радивилов, вероятно, попробует пробиться на Игры не через команду, а на отдельных снарядах на кольцах и в опорном прыжке. Игорь это сделать сможет уже на этом чемпионате мира, если завоюет медаль.

У девушек Диана Варинская сумела пройти в финал индивидуального многоборья. Это единственный финал для всей женской команды на этом ЧМ. Кроме того, она таким образом получила индивидуальную лицензию на Олимпийские игры.