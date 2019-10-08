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Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу

Украина пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по мини-футболу
08:02 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Сборная потрясла соперника быстрыми и яркими атаками уже в дебюте встречи.

В рамках 1/8 финала чемпионата мира по мини-футболу национальная команда Украины разобралась со сборной Ганой.

"Желто-синие" забили в ворота соперника восемь безответных голов, причем первые четыре были забиты в стартовые десять минут.

Таким образом, на австралийском мундиале следующим соперником украинцев станет победитель пары Венгрия - Колумбия. Матч 1/4 финала состоится 9 октября, однако время пока не уточняется.

Видео матча:

Гана – Украина – 0:8

Голы: Цой, 3, Харченко, 4, 47, Андриенко, 7, Хомин, 8, 24, 46, Заяц, 35.

Сборная Украины: 2. Евгений Заяц (Фактотум), 3. Виктор Пантелейчук (Агромат / Гриффин), 4. Евгений Андриенко (диаспора), 5. Евгений Задорожный (Фактотум, играющий тренер), 6. Денис Оробченко (диаспора), 7. Андрей Хомин (Фактотум), 8. Евгений Донцов, 9. Анатолий Гаенко (диаспора), 10. Виктор Цой (Киевгорстрой), 11. Евгений Заяц (Альтернатива), 12. Виталий Харченко (Фактотум).

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Сборная Украины, Мини футбол, ЧМ-2019 по мини-футболу.
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