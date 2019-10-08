Украинская гимнастка Варинская завоевала лицензию на Олимпиаду

Новости спорта:Гимнастка прошла в финал индивидуального многоборья и таким образом сразу квалифицировалась на ОИ

По итогам квалификации на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в немецком Штутгарте, женская сборная Украины не смогла получить лицензию на Олимпиаду 2020-года в Токио.

5-го октября завершились женские командные и индивидуальная квалификации в финальные соревнования на чемпионате мира. Также были разыграны последние командные олимпийские лицензии и часть индивидуальных лицензий.

Для получения лицензии на Олимпийские игры женская сборная должна была занять минимум 12-е место, но по итогам соревнований украинки смогли пробиться лишь на 15-ю строчку.

Единственной спортсменке, которой удалось получить именную лицензию, стала 18-летняя Диана Варинская. Гимнастка прошла в финал индивидуального многоборья и таким образом сразу квалифицировалась на ОИ.

Напомним, ранее мужская сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала лицензию на Олимпиаду-2020.