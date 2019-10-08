Сборная Украины узнала расписание матчей в отборе ЧМ-2020 по футзалу

Сборная Украины по футзалу узнала даты и время проведения основного раунда квалификационного этапа к чемпионату мира, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины. Национальная сборная проведет три матча в столице Северной Македонии — Скопье.
24 октября
21:00. Украина — Северная Македония
25 октября
18:30. Украина — Косово
27 октября
18:30. Словения — Украина
С 21 по 23 октября, до вылета в Скопье, коллектив Александра Косенко проведет учебно-тренировочный сбор в Броварах.
Напомним, ранее украинские футзалисты в контрольном матче обыграли Грузию — 4:1.