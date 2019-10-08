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Сборная Украины узнала расписание матчей в отборе ЧМ-2020 по футзалу

Сборная Украины узнала расписание матчей в отборе ЧМ-2020 по футзалу
17:58 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В первом поединке команда сыграет с Северной Македонией.

Сборная Украины по футзалу узнала даты и время проведения основного раунда квалификационного этапа к чемпионату мира, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины. Национальная сборная проведет три матча в столице Северной Македонии — Скопье.

24 октября

21:00. Украина — Северная Македония

25 октября

18:30. Украина — Косово

27 октября

18:30. Словения — Украина

С 21 по 23 октября, до вылета в Скопье, коллектив Александра Косенко проведет учебно-тренировочный сбор в Броварах.

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Напомним, ранее украинские футзалисты в контрольном матче обыграли Грузию — 4:1.

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Футзал, Новости футбола, Сборная Украмины.
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