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Узбекский боец ММА умер после турнира в России

Узбекский боец ММА умер после турнира в России
10:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Боец ММА Бекзод Нурматов умер после турнира АСА 100 в Грозном.

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов скончался после турнира АСА 100, сообщает Sports.uz.

Нурматов выступал на турнире Absolute Championship Akhmat 100 4 октября в Грозном и проиграл россиянину Беслану Исаеву по итогам трёх раундов раздельным решением судей.

27-летний Нурматов перенёс инсульт и был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Нурматов начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года. Спортсмен являлся чемпионом мира и обладателем Кубка мира по рукопашному бою. В профессиональной карьере Нурматов провёл 13 поединков, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения.

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MMA, Новости ММА, Бекзод Нурматов.
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