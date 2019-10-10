Водное поло. Расписание матчей сборных Украины в отборе к ЧЕ

С 11 по 13 октября 2019 в городе Новаки (Словакия) мужская сборная команда Украины примет участие в квалификационных соревнованиях чемпионата Европы по водному поло.
В группе В мужская украинская сборная проведет матчи с командами Беларуси, Франции и Словакии.
Квалификация ЧЕ по водному поло
Мужчины. Новаки (Словакия)
1-й тур, 11 октября
17:30. Франция – Украина
19:00. Словакия – Беларусь
2-й тур, 12 октября
17:00. Беларусь – Франция
18:30. Словакия – Украина
3-й тур, 13 октября
10:00. Украина – Беларусь
11:30. Словакия – Франция
Женская сборная команда Украины 12 октября 2019 в городе Шалон-ан-Шампань (Франция) сыграет матч плей-офф квалификации чемпионата Европы по водному поло со сборной командой Франции.
Женщины, 12 октября
19:00. Франция – Украина