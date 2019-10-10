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Четверг, 10.10.2019
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Водное поло. Расписание матчей сборных Украины в отборе к ЧЕ

Водное поло. Расписание матчей сборных Украины в отборе к ЧЕ
13:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: water-polo.com.ua

Новости спорта:Мужская команда сыграет в Словакии, а женская отправляется во Францию.

С 11 по 13 октября 2019 в городе Новаки (Словакия) мужская сборная команда Украины примет участие в квалификационных соревнованиях чемпионата Европы по водному поло.

В группе В мужская украинская сборная проведет матчи с командами Беларуси, Франции и Словакии.

Квалификация ЧЕ по водному поло

Мужчины. Новаки (Словакия)

1-й тур, 11 октября

17:30. Франция – Украина

19:00. Словакия – Беларусь

2-й тур, 12 октября

17:00. Беларусь – Франция

18:30. Словакия – Украина

3-й тур, 13 октября

10:00. Украина – Беларусь

11:30. Словакия – Франция

Женская сборная команда Украины 12 октября 2019 в городе Шалон-ан-Шампань (Франция) сыграет матч плей-офф квалификации чемпионата Европы по водному поло со сборной командой Франции.

Женщины, 12 октября

19:00. Франция – Украина

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Водное поло, Сборная Украины по водному поло, Новости водного поло.
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