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Продэксим обыграл Халле Гооик и досрочно вышел в элитный раунд ЛЧ

Продэксим обыграл Халле Гооик и досрочно вышел в элитный раунд ЛЧ
09:22 Сегодня Телеграф Фото: МФК Продэксим

Новости спорта:Херсонцы уверенно разобрались с бельгийским клубом.

Во втором туре основного раунда Лиги чемпионов херсонский «Продэксим» встречался с хозяевами площадки – бельгийским «Халле Гооик». Учитывая второе поражение азербайджанского «Араза» победа досрочно выводила «мельников» в элитный раунд евротурнира.

В первом тайме соперники заметно осторожничали, пытаясь не допускать потерю мяча. В одном из эпизодов только каркас ворот спас херсонцев от пропущенного гола после удара Диого. А перед перерывом «Продэксим» дважды заставил капитулировать голкипера бельгийцев. Сначала Белоцерковец поборолся у вратарской соперников и отпасовал мяч Рониньо, который «снял паутину» с «девятки». А секунд через 20 все тот же Рониньо разогнал атаку херсонцев, сыграл в «стенку» с Дмитрием Сорокиным и удвоил преимущество своей команды.

В начале второго тайма голкипер бельгийского клуба стал подключаться к атакам пятым полевым, но вскоре очередная атака «Продэксима» завершилась точным ударом Корсуна. Размочил счет ударом со штрафного Диого, но Фернандес вскоре восстановил статус-кво. Хозяева площадки пытались спасти матч, оставив пустыми ворота, и «мельники» этим сполна воспользовались (отличились Корсун и Зварич). В концовке матча бельгийцы немного потрепали нервы нашим игрокам. Карпес и Патиас в течении двух минут пробили сменившего Ципуна в воротах херсонского клуба Савенко, а Грелло попал в перекладину. Снял напряжение Зварич, низовым ударом установивший окончательный счет.

7:3 – «Продэксим» после двух матчей обеспечил себе выход в элитный раунд Лиги чемпионов. Заключительная встреча с азербайджанским «Аразом», которая состоится 12-го октября, не имеет турнирного значения для «мельников».

Лига чемпионов. Основной раунд.

«Халле Гооик» – «Продэксим» – 3:7

«Халле Гооик»: Редиво (Дзарамелло), Дюжакье, Лео, Тейшейра, Диого – ван Беек, Томич, Патиас, Карпес, Маленгро, Грелло, Крема, Кордье

«Продэксим»: Ципун (Савенко), Дани Фернандес, Скорый, Рониньо, Волянюк – Давид, Д. Сорокин, Зварич, Шотурма, Ланько, Белоцерковец, Бессалов, Корсун

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Футзал, Новости футзала, Лига чемпионов по футзалу, МФК Прдэксим, МФК Халле Гооик.
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