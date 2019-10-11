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Легкоатлетка Магучих номинирована на престижную премую

Легкоатлетка Магучих номинирована на престижную премую
09:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Ярослава Магучих номинирована на престижную премию "Восходящая звезда".

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих номинирована на престижную премию «Восходящая звезда», сообщает официальная страница Европейской легкоатлетической ассоциации в Twitter.

18-летняя спортсменка несколько дней назад завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Дохе, которая стала одной из двух наград сборной Украины на мировом первенстве.

Украинка, которая является чемпионкой Европы U-20 в прыжках в высоту и рекордсменкой в категории U-20 в прыжках на 2.02 и 2.04 метра, будет сражаться за победу в премии с бегуньями Полиной Миллер (Россия), Фемке Бол (Нидерланды), Эми Хант, Джеммой Рики (обе — Великобритания), Тильдой Йоханссон (Швеция), Анной Эмили Меллер (Дания), Евой Свободой (Польша), толкательницей ядра Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) и многоборкой Марией Висенте (Испания).

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Отдать свой голос можно в официальном твиттере ассоциации. Итоги будут подбиты 18 октября.

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Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Ярослава Магучих.
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