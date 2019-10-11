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Сборная Мексики - победитель чемпионата мира по мини-футболу

Сборная Мексики - победитель чемпионата мира по мини-футболу
18:17 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Мексиканская сборная триумфовала на чемпионате мира по мини-футболу 2019 года.

Сборная Мексики стала победителем чемпионата мира по мини-футболу, который завершился в австралийском Перте. В финале мексиканцы победили Бразилию со счетом 4:0. В матче за 3-е место Румыния в серии пенальти обыграла Венгрию.

Чемпионат мира 2019 по мини-футболу

1/8 финала. 08.10.2019

Австралия – Саудовская Аравия – 2:1

Румыния – Гватемала – 10:0

Мексика – Тунис – 7:0

Чехия – США – 5:4

Венгрия – Колумбия – 22:0

Гана – Украина – 0:8

Словакия – Молдова – 3:3 (пен. 4:3)

Бразилия – Сербия – 3:2

1/4 финала. 09.10.2019

Австралия – Румыния – 0:6

Мексика – Чехия – 2:1

Венгрия – Украина – 3:0

Словакия – Бразилия – 1:2

1/2 финала. 10.10.2019

Румыния – Мексика – 1:2 (д.в.)

Венгрия – Бразилия – 1:2

За 3 место. 11.10.2019

Венгрия – Румыния – 0:0 (пен. 1:3)

Финал. 11.10.2019

Бразилия – Мексика – 0:4

Сборная Украины выбыла на стадии 1/4 финала, в упорной борьбе проиграв Венгрии (0:3). Чемпионат мира в 2021 году состоится в Киеве.

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