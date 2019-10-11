Сборная Мексики - победитель чемпионата мира по мини-футболу

Сборная Мексики стала победителем чемпионата мира по мини-футболу, который завершился в австралийском Перте. В финале мексиканцы победили Бразилию со счетом 4:0. В матче за 3-е место Румыния в серии пенальти обыграла Венгрию.
Чемпионат мира 2019 по мини-футболу
1/8 финала. 08.10.2019
Австралия – Саудовская Аравия – 2:1
Румыния – Гватемала – 10:0
Мексика – Тунис – 7:0
Чехия – США – 5:4
Венгрия – Колумбия – 22:0
Гана – Украина – 0:8
Словакия – Молдова – 3:3 (пен. 4:3)
Бразилия – Сербия – 3:2
1/4 финала. 09.10.2019
Австралия – Румыния – 0:6
Мексика – Чехия – 2:1
Венгрия – Украина – 3:0
Словакия – Бразилия – 1:2
1/2 финала. 10.10.2019
Румыния – Мексика – 1:2 (д.в.)
Венгрия – Бразилия – 1:2
За 3 место. 11.10.2019
Венгрия – Румыния – 0:0 (пен. 1:3)
Финал. 11.10.2019
Бразилия – Мексика – 0:4
Сборная Украины выбыла на стадии 1/4 финала, в упорной борьбе проиграв Венгрии (0:3). Чемпионат мира в 2021 году состоится в Киеве.