Результаты матчей в НХЛ (Видео)

Новости спорта:В НХЛ завершились матчи очередного игрового дня.

В Национальной хоккейной лиге прошло три матча между середняками турнирной таблицы. В первом матче Коламбус Блю Джакетс принимали Анахайм Дакс.

Самое интересно началось во втором периоде, в середине которого гости благодаря точному броску Сильверберга вышли вперед, а затем через полторы минуты удвоили преимущество.

Коламбус - Анахайм (0:0, 1:2, 0:0)

После такого нокдауна Коламбус отошел достаточно быстро, через 2 минуты одна шайба была отыграна. На большее "синих пиджаков" не хватило, как следствие Анахайм взял важные два очка.

Баффоло - Флорида 3:2Б (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Баффало дома в достаточно равном матче все же сумел взять вверх над гостями из Флориды.Все шло по сценарию хозяев, но Пантерз находили в себе силы далеко не отпускать Сейбрз и перевели игру в овертайм, где также выстояли, но в буллитах победили те, кто больше заслужил.

Каролина - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Каролина дома победила в каждом периоде и одержала закономерную победу. Хэррикейнс это 5 победа в 5 матчах, такой показатель позволяет им лидировать во всей Лиге.