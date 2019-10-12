Кениец первый в мире человек, пробежавший марафон менее чем за 2 часа (Видео)

Новости спорта:Кенийский бегун вписал свое имя в историю.

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге вошел в историю как первый человек, который пробежал марафон меньше, чем за два часа.

HISTORY! pic.twitter.com/qjLfofhL5s — Eliud Kipchoge (@EliudKipchoge) 12 октября 2019 г. 34-летний атлет преодолел дистанцию за 1:59:40.

Ранее мировой рекорд, принадлежащий Кипчоге, составлял 2:01.39, был установлен на Берлинском марафоне в 2018 году.

Годом ранее Элиуд пробежал на автодроме в Монце за 2:00.25 секунд, но его рекорд не был зафиксирован из-за использования передвижной станции с питьевой водой.

1969 Neil Armstrong walks on the moon @UsainBolt runs 100m in 09.58 @EliudKipchoge runs a sub two-hour marathon#INEOS159 #NoHumanIsLimited pic.twitter.com/HMXnxRohE3 — INEOS 1:59 Challenge (@INEOS159) 12 октября 2019 г.

Спортсмен является олимпийским чемпионом Рио-2016 в марафоне