UFC Fight Night 161: результаты боев (Видео)

В ночь с 12 на 13 октября (время киевское) в Тампе (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. В его главном событии встретились Йоанна Енджейчик и Мишель Уотерсон, представляющие минимальную весовую категорию.
По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержала Енджейчик — 50:45, 50:45, 49:46.
Видео можно посмотреть в «твиттере» UFC.
Front kick lands flush for Joanna! #UFCTampa pic.twitter.com/OT1JKCnaVU
— UFC (@ufc) October 13, 2019
UFC Fight Night 161. Основной кард
Йоанна Енджейчик — Мишель Уотерсон — победа Енджейчик единогласным решением судей.
Каб Суонсон — Элиас Теодору — победа Суонсона единогласным решением судей.
Нико Прайс — Джеймс Вик — победа Прайса техническим нокаутом.
Маккензи Дерн — Аманда Рибас — победа Рибас единогласным решением судей.
Мэтт Фревола — Луис Пенья — победа Фреволы раздельным решением судей.
Эрик Андерс — Джеральд Миршерт — победа Андерса единогласным решением судей.