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Окончательное решение об участии России в Олимпиаде-2020 будет принимать WADA

Окончательное решение об участии России в Олимпиаде-2020 будет принимать WADA
15:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта:

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерен оставить окончательное решение об участии спортсменов из РФ на Олимпиаде-2020 в Токио за Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Спортивным арбитражным судом (CAS). Об этом сообщает DW.

"Процедура передана в руки WADA и CAS, потому что правила изменились после Зимних игр 2018 года в Пхенчхане. Подробности мне неизвестны. Мы доверяем WADA", - заявил Бах.

В сентябре 2018 года WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной доступа к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам.

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Позднее у WADA возникли подозрения в фальсификации этих данных. Председатель комитета WADA по соответствию антидопинговому кодексу Джонатан Тейлор заявил, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. 8 октября министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что российская сторона направила WADA свои разъяснения. В свою очередь генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что ситуация с обвинениями со стороны WADA критическая. "Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти", - заявил Ганус.

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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, CAS, РУСАДА, Олимпийская сборная России, WADA.
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