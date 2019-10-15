Конор Макгрегор посетит Киев

Новости спорта:Боец ММА Конор Макгрегор в октябре посетит Киев.

Экс-чемпион UFC ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор 22 октября посетит Киев.

Конор Макгрегор получил приглашение на закрытую вечеринку букмекерской компании, на которую также приглашены звезды спорта, телеведущие, музыканты.

Об этом сообщает chpmclub в Instagram.

Напомним, в марте 31-летний экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, о котором позже передумал, а также пригласил чемпиона WBA и WBO в легком весе украинского боксера Василия Ломаченко в ММА.