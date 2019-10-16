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Хабиб назвал свои главные цели в UFC

Хабиб назвал свои главные цели в UFC
07:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов рассказал, как долго еще планирует выступать в октагоне.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) рассказал, как долго еще планирует выступать в октагоне.

«Думаю, буду выступать еще пару лет. Два-три года, не больше. Не хочу драться всю жизнь, это очень сложно. Каждый год в спорт приходит много молодых и голодных парней. Оставаться непобежденным однозначно невозможно», — приводит слова Нурмагомедова mmajunkie.usatoday.com.

«Взгляните на историю спорта. Все спортсмены в футболе, боксе, ММА… Однажды ты все равно проиграешь. Очень важно уйти вовремя. Поэтому, думаю, что драться буду еще два года».

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В своем последнем бою 31-летний Нурмагомедов удушающим приемом в третьем раунде победил американца Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Недавно менеджер россиянина Ризван Магомедов заявил, что следующий бой Хабиб проведет в марте или апреле.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов.
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