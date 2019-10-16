Украинские борцы завоевали 2 "бронзы" на Всемирных пляжных играх (Фото)

Новости спорта:В предпоследний соревновательный день первых в истории Всемирных пляжных игр представители борьбы пополнили копилку сборной Украины двумя бронзовыми медалями.

Авторами исторических наград стали Ирина Пасечник в весовой категории +70 кг и Василий Михайлов (до 80 кг). Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Как сообщалось, первую медаль нового мультиспортивного форума принесла Украине также представительница пляжной борьбы - Алина Бережная. Спортсменка в весовой категории до 70 кг завоевала звание вицечемпионки I Всемирных пляжных игр.

Первые в истории Всемирные пляжные игры, стартовавшие в Дохе (Катар) 12 октября, собрали более 1360 спортсменов со всей планеты. На престижном старте Украину представляют 33 спортсмена в 7 видах спорта и 8 дисциплинах: плавании на открытой воде, баскетболе 3х3, пляжном футболе, спортивном скалолазании, акватлоне, воднолыжном спорте (прыжки на водных лыжах и вейкбординг) и пляжной борьбе.