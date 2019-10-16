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Макгрегор посетит Украину по приглашению Parimatch: все подробности

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Макгрегор посетит Украину по приглашению Parimatch: все подробности
10:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Parimatch

Новости спорта:Ирландец впервые прилетит в Украину по приглашению бренда Parimatch.

22 октября Украину посетит самый яркий боец Ultimate Fighting Championship — Конор Макгрегор. Он прилетит в Киев по эксклюзивному приглашению бренда Parimatch и сам визит, видимо, не единственный сюрприз, который нас ждет.

Упертый и взрывной ирландец — яркий пример человека, который от и до “сделал себя сам”. В юности он испытывал серьезные финансовые трудности и работал сантехником, сегодня же является одним из самых высокооплачиваемых бойцов и успешным бизнесменом. Чем еще известен спортсмен и зачем приезжает в Украину - читайте в нашем материале. 

Спортивная карьера

Конор Макгрегор начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах с выступлений в легком и полулегком весе под эгидой организации Cage Warriors (CWFC). К 2012 спортсмен стал чемпионом CWFC в обеих категориях, а в 2013 — заключил контракт с крупнейшей международной спортивной организацией UFC.

В 2015 году Макгрегор стал временным чемпионом UFC в полулегком весе по итогам боя против Жозе Алду, отправив его в рекордно быстрый нокаут всего за 13 секунд. В следующем году ирландец стал чемпионом в легкой весовой категории. На сегодняшний он занимает тринадцатую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Всего за свою карьеру Конор Макгрегор провел двадцать пять боев, двадцать один из которых выиграл.

За пределами ММА

Конор Макгрегор — не только боец, но и яркая медийная личность. Он не всегда высказывается толерантно и уравновешенно, однако всегда остается честным, не боится признавать ошибки и говорить то, что думает. Это сделало его одной из самых заметных фигур в мире единоборств: бой с участием Конора способен собрать огромную кассу одним только именем спортсмена.

Кроме того, Макгрегор — успешный бизнесмен. Его собственный бренд виски Proper 12, за несколько дней обошел по количеству подписчиков в инстаграме гиганта рынка элитного алкоголя — бренд Jameson. Но самую большую прибыль ему принесли, конечно же, бои в ринге и октагоне. За поединки с Мэйвезером и Нурмагомедовым Макгрегор заработал около 130 миллионов долларов. Эти бои стали одними из самых топовых шоу в истории спорта. И вряд ли бы вообще состоялись, если бы публика так не жаждала увидеть в деле Конора.

Конор в Украине

В Киев Макгрегор приезжает по эксклюзивному приглашению бренда Parimatch, мировым амбассадором которого спортсмен стал в 2019 году. Это будет первый визит Конора в страну. По слухам, боец встретится с журналистами и возможно даже появится на улицах столицы. Каким-то счастливчикам явно повезет сделать яркие селфи с легендой. Главная же интрига — планы Макгрегора в Украине. Вероятно, нам стоит ожидать заявлений самого ирландца по этому поводу. Ждать осталось недолго.

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Конор Макгрегор, Ultimate Fighting Championship, Париматч.
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