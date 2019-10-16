Драйв, адреналин и украинский след Мирового финала Red Bull DANCE YOUR STYLE 2019 (Видео)

Новости спорта:В Париже состоялся яркий финал первого в истории конкурса уличных танцев Red Bull DANCE YOUR STYLE 2019.

Прошлыми выходными на исторической арене La Grande Halle de la Villette в Париже состоялся первый Мировой финал Red Bull DANCE YOUR STYLE 2019.

Победу среди множества участников с разных стран одержал 17-летний голландский танцор Shinshan.

Чтобы определить победителя организаторы провели 65 соревнований в 29 странах. Особенность соревнований в том, что судьями здесь выступают зрители, которые голосуют за одного из двух выступающих.

Представляем самые яркие моменты Мирового финала!

Яркие моменты Мирового финала Red Bull DANCE YOUR STYLE 2019

Напомним, после национальных соревнований 32 победителей стран состязались в предфинальная турнирах. Среди них был и представитель Украины Boogaloo Freak (настоящее имя - Дмитрий Кравченко). Он выступал в стиле popping. Свой первый батл он выиграл, но во втором проиграл.

Boogaloo Freak

"Сложность в том, что я танцую строго в одном стиле (popping), а на этих соревнованиях очень много намешано. У каждого участника свой уникальный стиль и в этом есть своя изюминка.

Почему я не смешиваю разные стили и не включаю трюки? Я считаю, что танец - это картина художника! Здесь нельзя рисовать разными стилями (маслом, красками...). Должна быть гармония и композиция", - так прокомментировал Boogaloo Freak участие в финале.

"Победителем стал 17-летний Shinshan. Это его стихия, он молодец! Считаю, что подобные соревнования дадут толчок молодым ребятам, которые горят танцами во всем мире и в Украине особенно", - подытожил Boogaloo Freak.