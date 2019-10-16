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Нурмагомедов следующий бой проведет в 2020 году

Нурмагомедов следующий бой проведет в 2020 году
17:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Чемпион UFC активно тренируется и помогает в подготовке к поединку своему брату.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram поделился фотографиями с тренировочного процесса, в ходе которого он помогает своему брату Умару Нурмагомедову в подготовке к поединку с Никитой Чистяковым, запланированном на турнире GFC 20 в Узбекистане.

Интересным является тот факт, что в подписи к публикации россиянин рассказал, когда состоится его следующий бой. Как ранее сообщал менеджер Хабиба, российский боец вернется в октагон уже в 2020 году.

 
 
 
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Братишка тоже пашет @umar_nurmagomedov Готовится к бою, который пройдёт в Узбекистане, на турнире #GFC20 Я тоже тренируюсь вроде, готовлюсь к следующему году))

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

"Братишка тоже пашет. Готовится к бою, который пройдёт в Узбекистане, на турнире GFC 20. Я тоже тренируюсь вроде, готовлюсь к следующему году", - написал Хабиб.

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Стоит отметить, что следующим соперником Нурмагомедова с большой долей вероятности станет Тони Фергюсон, о чем неоднократно заявлял президент UFC Дана Уайт.

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MMA, UFC, Новости спорта, Хабиб Нурмагомедов.
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