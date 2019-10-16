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Среда, 16.10.2019
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Хоккей: анонс 10-го тура УХЛ - Пари-Матч

Хоккей: анонс 10-го тура УХЛ - Пари-Матч
19:56 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Как "Ледяные Волки" примут "Кременчук", и чем закончится встреча "Белого Барса" с "Днепром"?

«Ледяные Волки» - «Кременчук»

16 октября в 17:45 лидер чемпионата УХЛ-Пари-Матч ХК «Кременчук» сыграет в Киеве на арене Шалетт против местных «Ледяных Волков», которые с 5 очками занимают пятую строчку в турнирной таблице. «Кременчук» проиграл лишь единожды в 9-ом туре УХЛ – Пари-Матч, уступив «Днепру» - 2:4. «Ледяные Волки» и «Кременчук» сыграют между собой третий очный поединок в сезоне. В первой встрече кременчужане дома разгромили столичную команду 11:1, а во второй в Киеве добыли еще более убедительную победу – 11:0.

Смотрите трансляцию матча на сайте XSPORT.ua и на сайте uhl.ua

«Белый Барс» - «Днепр»

19 октября в 13:00 «Белый Барс» в Белой Церкви примет херсонский «Днепр». В четвертом сезоне УХЛ – Пари-Матч команды встречались дважды. «Щуки» обыгрывали белоцерковцев с отрывом в одну шайбу, и поединок выглядел равным. На данный момент «Днепр» находится на второй позиции в турнирной таблице, а у «Белого Барса» на счету 13 очков и четвертое место. Какой будет встреча, увидим уже в эту субботу.

Смотрите трансляцию матча на сайте XSPORT.ua и на сайте uhl.ua

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Матч МХК «Динамо» - «Донбасс», из-за участия «Донбасса» во втором этапе Континентальном Кубка, состоится 30 января 2020 года.

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости спорта, УХЛ, ХК Кременчук.
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