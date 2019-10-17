Футзал. Определилась процедура жеребьевки элитного раунда ЛЧ

18 октября в 15:00 состоится церемония жеребьевки элитного раунда Лиги чемпионов. На этом этапе сыграет украинский «Продэксим».
16 команд, которые квалифицировались к этой стадии будут разделены следующим образом: победители групп основного раунда попадут в корзину №4, команды, занявшие второе место окажутся в корзине №2, в корзину №3 отправятся команды, занявшие третьи места в своих группах, а также победители групп пути В. Корзина №1 будет состоять из команд, которые будут потенциальными хозяевами групп в элитном раунде.
Корзина №1
«Спортинг» (Португалия) - позиция 1
«Бенфика» (Португалия) - позиция 1
«КПРФ» (Россия) - позиция 1
«Тюмень» (Россия) - позиция 2
«Эль-Посо» (Испания) - позиция 2
«Кайрат» (Казахстан) - позиция 4
«Сталица» (Беларусь) - позиция 4
Корзина №2 (позиции 3 и 4)
«Мостар» (Босния и Герцеговина)
«Халле Гоойк» (Бельгия)
«Аят» (Казахстан)
«Спарта» (Чехия)
«Песаро» (Италия)
Корзина №3 (позиция 2)
«Добовец» (Словения)
«Продэксим (Херсон)
Корзина №4 (позиция 1)
«Барселона» (Испания)
Добавим, что команды из Украины и России будут разведены во время жеребьевки. Также отметим пары, которые не могут попасть в одну группу в связи с тем, что они играли между собой в основном раунде:
«Спортинг» - «Добовец»
«Бенфика» - «Продэксим»
«Барселона» - «Тюмень»
«КПРФ» - «Эль Посо»
Поединки элитного раунда состоятся с 19 по 24 ноября. Трансляция жеребьевки будет доступна на официальном сайте УЕФА.