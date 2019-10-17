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Футзал. Определилась процедура жеребьевки элитного раунда ЛЧ

Футзал. Определилась процедура жеребьевки элитного раунда ЛЧ
08:26 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:18 октября в 15:00 состоится церемония жеребьевки элитного раунда Лиги чемпионов.

18 октября в 15:00 состоится церемония жеребьевки элитного раунда Лиги чемпионов. На этом этапе сыграет украинский «Продэксим».

16 команд, которые квалифицировались к этой стадии будут разделены следующим образом: победители групп основного раунда попадут в корзину №4, команды, занявшие второе место окажутся в корзине №2, в корзину №3 отправятся команды, занявшие третьи места в своих группах, а также победители групп пути В. Корзина №1 будет состоять из команд, которые будут потенциальными хозяевами групп в элитном раунде.

Корзина №1

«Спортинг» (Португалия) - позиция 1

«Бенфика» (Португалия) - позиция 1

«КПРФ» (Россия) - позиция 1

«Тюмень» (Россия) - позиция 2

«Эль-Посо» (Испания) - позиция 2

«Кайрат» (Казахстан) - позиция 4

«Сталица» (Беларусь) - позиция 4

Корзина №2 (позиции 3 и 4)

«Мостар» (Босния и Герцеговина)

«Халле Гоойк» (Бельгия)

«Аят» (Казахстан)

«Спарта» (Чехия)

«Песаро» (Италия)

Корзина №3 (позиция 2)

«Добовец» (Словения)

«Продэксим (Херсон)

Корзина №4 (позиция 1)

«Барселона» (Испания)

Добавим, что команды из Украины и России будут разведены во время жеребьевки. Также отметим пары, которые не могут попасть в одну группу в связи с тем, что они играли между собой в основном раунде:

«Спортинг» - «Добовец»

«Бенфика» - «Продэксим»

«Барселона» - «Тюмень»

«КПРФ» - «Эль Посо»

Поединки элитного раунда состоятся с 19 по 24 ноября. Трансляция жеребьевки будет доступна на официальном сайте УЕФА.

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Лига Чемпионов, Футзал, Новости футзала, МФК Продэксим.
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