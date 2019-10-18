Донбасс с крупной победы стартовал в Континентальном Кубке (Видео)

Чемпион Украины «Донбасс» легко одолел чемпиона Сербии «Црвену Звезду» на старте Континентального кубка IIHF.
В стартовых двух периодах команда Сергея Витера забросила по две шайбы, а в третьей 20-минутке решила превзойти этот показатель и сделала общий счет 7:0.
«Донбасс» – «Црвена Звезда» 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
1:0 Коренчук (Лялька, Романенко), 02:59
2:0 Яковлев (Уилсон, Васильев), 14:02
3:0 Матерухин (Уилсон, Васильев), 32:20
4:0 Коренчук (Сильницкий, Рыбчик), 34:08
5:0 Белухин (Васильев, Уилсон), 48:09
6:0 Захаров (Никифоров), 14:10
7:0 Яковлев (Ниифоров), 18:02
Вратари: Дьяченко – Арсение 40:00 (Петар 20:00)
Илья Коренчук и Александр Яковлев сделали по дублю, а Клэй Уилсон оформил ассистентский хет-трик.
Отметим, что сербы попали во второй раунд Континентального кубка через победу в первом раунде и считаются главными аутсайдерами группы.