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Появились первые снимки новой формы сборной Германии по биатлону

Появились первые снимки новой формы сборной Германии по биатлону
13:10 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Долль показал новую форму сборной Германии по биатлону.

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион мира, немецкий биатлонист Бенедикт Долль опубликовал фото в новой форме сборной Германии.

«Новый гоночный костюм. Как вам?» — написал Долль в своём «инстаграме».

В общем зачёте Кубка мира по биатлону минувшего сезона 29-летний Долль занял седьмое место.

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В середине сентября тренерский штаб сборной Германии объявил состав команды на первый этап Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 30 ноября по 8 декабря. В заявку мужской команды попали: Симон Шемпп, Эрик Лессер, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль, Филипп Хорн, Йоханнес Кюн. В состав женской сборной вошли: Денизе Херманн, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройс, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Анна Вайдель.

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Сборная Германии, Биатлон, Новости спорта, Бенедикт Долль.
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