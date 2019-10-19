У Макгрегора вновь проблемы с законом

Новости спорта:Конора Макгрегора обвиняют в изнасиловании.

Бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора (21-4) снова собираются обвинить в изнасиловании, сообщает The New York Times.

По информации журналистов, 20-летняя девушка утверждает, что Конор ее изнасиловал на прошлой неделе в собственном автомобиле возле одного из пабов в Дублине.

В полиции пока не выдвигали никаких обвинений, поскольку еще идет расследование. У самого же «Ноториуса» отрицают изнасилование девушки.

Отметим, что ранее другая девушка обвиняла Конора в изнасиловании, но после допроса бойца отпустили.