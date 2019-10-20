Донбасс добыл очередную победу в матче Континентального кубка (Видео)

Новости спорта:Украинский клуб в шаге от выхода в следующий этап Континентального кубка.

Во втором туре Континентального кубка в группе С «Донбасс» снова забросил 7 шайб в ворота соперника! На сей раз украинской команде противостояла румынская «Корона».

Подопечные Сергея Витера мощно начали поединок, открыв счет уже на 4-й минуте. Вскоре «Донбасс» играл в формате «5 на 3», но шансом увеличить счет не воспользовался Лялька, пробивший в штангу. Однако как только у соперника вышел 4-й полевой игрок, Уилсон реализовал большинство — 2:0.

В начале второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами, и после этого стало ясно, что украинская команда выглядит намного свежее. «Корона», игравшая в 3 звена, стала откровенно уставать. И «Донбасс» принялся методично усиливать давление на ворота румынского клуба. До конца периода хозяева довели счет до 4:1.

Обзор матча:

А в заключительной 20-минутке наши парни дожали соперника, отправив в его ворота еще 3 шайбы — 7:1. Завтра «Корона» проведет ничего не значащий поединок против «Црвены Звезды». А «Донбасс» сыграет решающий матч за выход из группы — против латвийского «Мого». Напомним, обе команды пока идут без очковых потерь, и очная встреча определит участника 3-го этапа Континентального кубка.