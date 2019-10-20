Соловей завоевала для сборной Украины вторую медаль чемпионата Европы

Новости спорта:Это первая награда велосипедистки на подобных соревнованиях.

Украинская трековичка Анна Соловей завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы, который проходит в голландском Апелдорне.

Чемпионка Европейских игр в гонке по очкам в Нидерландах завоевала бронзу в этой же дисциплине.

Украинка набрала 38 очков – 20 за круг перевеса и 18 на промежуточных финишах. Золото досталось действующей чемпионке итальянке Марии Джулии Конфалоньери (46 очков), а серебро – беларуске Татьяне Шараковой, для которой это вторая медаль в Апелдорне после бронзы в омниуме.

Это вторая медаль для сборной Украины на чемпионате Европы, которая позволяет нашей команде держаться в топ-10 медального зачета.

Ранее серебро удалось завоевать Елене Стариковой в спринте.