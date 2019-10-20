Украина выборола первую медаль на VII Всемирных играх среди военнослужащих

Новости спорта:Мария Скора получила первую медаль для сборной Украины на VII Всемирных играх

Вчера, 19 октября, в китайском городе Шанхай украинка выборола бронзу престижных соревнований среди военнослужащих.

Украинская дзюдоистка, сотрудница ВСУ Мария Скора получила первую медаль для сборной Украины на VII Всемирных играх среди военных.

В первый день соревнований армейская спортсменка Мария Скорая завоевала бронзовую медаль в весовой категории 57 кг.

Слова Марии после завоевания медали:

Председатель CISM в Украине Юрий Финогенов поздравил нашу дзюдоистку работника ВС Украини Марию Скоро первой наградой 7-х Всемирных Игр среди военнослужащих.

Юрий Финогенов выразил слова благодарности бронзовому призеру этих соревнований и тренерскому штабу. На память он подарил Марии Скоро памятный подарок - талисман 7-х Всемирных Игр среди военнослужащих в виде игрушки. К поздравлениям присоединилась Сборная команда Вооруженных Сил.

19 октября в Китае открылись VII Всемирные игры среди военнослужащих, в которых принимает участие и команда из Украины.

От Украины поехало 87 спортсменов в 12 видах спорта.