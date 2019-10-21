Тренер Донбасса - о матче с Мого: Получился действительно финал

Новости спорта:Сергей Витер прокомментировал успешное выступление команды на втором этапе Континентального кубка.

Главный тренер Донбасса Сергей Витер прокомментировал успешное выступление команды на втором этапе Континентального кубка. В последнем туре группового этапа чемпион Украины в серии буллитов победил главного соперника — Мого из Латвии (3:2).

«Тяжело найти правильные слова. Прежде всего, спасибо соперникам. Была тяжелая игра против румынской команды, в игре с Мого тоже было тяжело. Если в матче с Короной счет позволял, чтобы на лавке было спокойнее, то вчера получился действительно финал», — цитирует Витера официальный сайт Донбасса.

«Повезло, потому что парни 2,5 месяца тяжело работали. Где-то это и сказалось. Еще раз соперникам спасибо, идем дальше, понимаем серьезность следующего раунда, будет тяжело, будем также работать. Будем стараться и еще раз стараться».

– Какие эмоции были после победы?

– Не было эмоций в конце. Когда поняли, что выиграли – это все останавливается. Потом уже, завтра-послезавтра, будешь осознавать это. Добились победы, молодчики парни.

– Сегодня для зрителей вышел зрелищный матч, а для вас?

– Очень хорошо, что я такое пережил. Это хороший опыт. Немножечко это нервно, но за это мы и любим хоккей. Это те эмоции, которые не передать. Когда ты вырываешь эту победу, сначала ведешь в счете, потом проигрываешь, потом сравниваешь, потом буллиты – желаю всем такое пережить, но это немножечко нервно.

Донбасс выиграл все три матча в группе и вышел в следующий раунд Континентального кубка.

Третий этап Континентального кубка пройдет с 15-го по 17-е ноября в Кракове. Соперниками Донбасса станут казахский Бейбарыс, белорусский Неман и польская Краковия.