Новая стратегия IBU: к 2022 году будет создана академия биатлона

Новости спорта:В Мюнхене IBU утвердил стратегию развития биатлона до 2026 года.

Международный союз биатлонистов (IBU) согласовал стратегию развития биатлона до 2026 года под названием Target26. Документ был принят единогласно на внеочередном конгрессе организации в Мюнхене (Германия).

В частности, стратегический план предполагает создание к 2022 году академии биатлона. В ней спортсмены, тренеры и представители национальных федераций получат возможность совершенствовать знания. Также эта инициатива предусматривает систему сертификации тренеров.

Кроме того, стратегия предполагает увеличение финансовой поддержки национальных федераций, более тесное сотрудничество с болельщиками, популяризацию биатлона через социальные сети.

Ещё одной инициативой IBU является развитие уличного биатлона. Это позволит вовлечь в спорт молодую аудиторию из больших городов. Организация намерена утвердить формат, который обеспечит безопасность проведения таких соревнований.