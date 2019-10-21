Украинцы завоевали три “золота” на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Новости спорта:В китайском городе Шаосин завершилось мировое первенство по гребле на байдарках и каноэ в марафоне.

Украинские каноисты из Энергодара Запорожской области Людмила Бабак и Денис Давыдов завоевали три золотые награды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в марафоне. Об этом сообщает Федерация каноэ Украины в Facebook.

Людмила Бабак стала четырехкратной чемпионкой мира по марафону. В китайском Шаосине она одержала победу в длинном марафоне, преодолев дистанцию 14,5 км за 1:19.30,84. Ранее здесь украинка победила на короткой дистанции марафона, одолев 3,6 км за 19.20,43.

Отмечается, что Бабак не знает поражений в марафонах с 2017 года, когда выиграла две дистанции на чемпионате Европы и на чемпионате мира: воспитанница Сергея Снежка завоевала 9 высших наград на чемпионатах мира (4) и Европы (5).

Денис Давыдов стал лучшим в соревнованиях среди молодежи (U-23), показав на дистанции 22,1 км результат 1:55.16.