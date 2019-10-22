Состоялись очередные матчи в НХЛ (Видео)

Новости спорта:Состоялись четыре матча регулярного сезона в сильнейшей хоккейной лиге мира.

Сегодня, 21 октября, в НХЛ было сыграно очередные четыре игры длинного регулярного сезона. Можно сказать, что громких сенсаций не произошло, но все матчи проходили в равной борьбе и лишь Филадельфия дома не испытала проблем с Вегасом.

Филадельфия - Вегас Голден Найтс 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)

Хозяева после первых двух периодов вели в пять шайб. В последнем отрезке игры основные игроки "летчиков" отдыхали, поэтому гости сумели сократить разрыв. Настоящим героем матча стал австрийский форвард Филадельфии Михаэль Раффль, забивший в матче две шайбы.

Торонто Мэйпл Лифс — Коламбус Блу Джекетс 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Игра в канадском Торонто вышла очень напряженной. Уже на 5-й минуте встречи хозяева "горели" две шайбы, но ещё до конца первого периода сравняли счет.

Вторую двадцатиминутку они выиграли и, казалось, уже ничто не поможет "клиновым листьям" взять победу. Тем не менее, Коламбус сначала перевел игру в дополнительное время, а там и вырвал победу.

Сент-Луис Блюз — Колорадо Эвеланш 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Дейстующие обладатели Кубка Стэнли без особых проблем одолели Колорадо. В последнем периоде гости пытались сократить расставание, чтобы потом пойти в ва-банк, но защита и вратарь "музыкантов" в этот вечер были великолепны.

Даллас Старс — Оттава Сенаторз 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Плохо стартовавший Даллас принимал дома слабейшую команду лиги на данный момент Оттаву. Игра была скучной, первые два периода техацы минимально выиграли, чем дали себе неплохой задел.

В последнем тайме игроки канадского клуба пытались спасти игру, но сумели отыграть лишь одну шайбу. Это поражение помогло Старз приблизится к зоне плей-офф, а Сенаторз остались на последнем месте во всей НХЛ.