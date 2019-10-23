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Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского

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Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
08:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Parimatch

Новости спорта:Суперзвезда UFC Конор Макгрегор впервые в карьере посетил Киев.

Во вторник, 22 октября, в Champion Hall|Parimatch КВЦ "Парковый" состоялась пресс-конференция с Конором Макгрегором. Легендарный боец UFC впервые посетил Украину по эксклюзивному приглашению бренда Parimatch, официальным амбассадором которого он является с февраля этого года.

Конор Макрегор уже давно зарекомендовал себя как неординарную личность. Начинал он как скромный сантехник из глубинки, но своим трудом и упорством показал, что можно стать кем угодно. Сейчас он известен не только как спортсмен, но и как бизнесмен, бесспорный лидер мнений. Не в последнюю очередь именно благодаря своей харизме ему удается быть таким успешным.

Всю мощь обаяния и красноречия ирландца столичные журналисты ощутили на себе, когда расспрашивали Конора о его впечатлениях от визита в Украину, планах на следующий бой, бизнесе вне ММА — в частности, о популярности виски Proper 12, а также о деталях сотрудничества с Parimatch в качестве официального амбассадора.

"Я очень рад быть в Украине. Первое, что я заметил — большое количество бордов в аэропорту и по городу со мной. Это действительно приятно и мотивирует. Я выбрал Parimatch, потому что они амбициозные и крутые и они выбрали меня! Украинский спорт, в частности бокс — это мировой феномен. Ломаченко, Усик и другие — настоящие звёзды и профессионалы", — прокомментировал встречу Конор Макгрегор.

О диете: котлеты по-киевски

"Люблю котлеты по-киевски. Моя девушка готовит их для меня. Из напитков люблю кофе и воду. Это хорошо для спортсмена. У меня есть диетолог.

У меня было много взлетов и падений. Впоследствии я научился правильно тренироваться, есть, соблюдать режим.

Мы все люди. Ты можешь проигрывать, но надо продолжать работать и отдаваться своей работе. Просто верь в себя".

О Ломаченко

"Я знаю, что украинский бокс просто феноменальный. Это вторая страна по боксу. Очень хорошо знаю Василия Ломаченко. Ему надо попробовать в ММА. Верю, что у него все получится".

Об Усике

"Видел в деле Усика, смотрел его бой с Белью. Мне нравится его стиль, и я бы даже где-то сравнил его с Майком Тайсоном. Ну если не прямо с Тайсоном, то уж точно назвал бы его бойцом такого уровня. Усик еще добьется своих вершин. Готов ли выйти с ним на ринг? Ух, он уже перешел в супертяжелую категорию, и это явно не мой вес. Если бы он пришел в ММА, тогда можно было бы рассматривать такое".

О Зеленском

"Ваш президент до своего избрания был комиком? Что ж, это очень интересно. На самом деле, если мы раньше слушали политиков как комиков, то почему теперь не можем слушать комика, как политика. Есть ли у меня мечта? (на вопрос о планах стать политиком - ред.). У меня не одна мечта, и каждая из них разная. Пока я сконцентрирован на нынешнем деле, а как будет дальше - посмотрим".

О своем виски – "Proper 12"

"Я – великий боец. Я был таким с самого начала. Продолжаю наслаждаться боями. Кайфую от того, что делаю. Дальше может быть Голливуд или изготовка виски. Но чем бы я не занимался, думаю, буду успешным во всем.

Мой дедушка очень хорошо знался на виски. Ирландия – чемпион по изготовлению виски. "Пропер" – это настоящий, а 12 – район, в котором я вырос. Это дань моей родине.

Хочу, чтобы "Proper" был в Украине. Он уже есть в России и Польше".

"Конор Макгрегор уже почти год является ключевым лицом бренда Parimatch. Кроме того, он яркий спортсмен с огромной базой поклонников по всему миру. Привезти его в Украину, представить общественности и фанатам было нашей давней целью. Как один из главных меценатов спорта Украине, Parimatch стремится вдохновлять спортивных энтузиастов и любителей. Поэтому встреча с легендой UFC и нашим амбассадором прекрасно вписывается в эту стратегию", — подчеркнул представитель бренда Parimatch Вадим Мисюра.

Справка

ТМ Parimatch была основана в Киеве в 1994 году. За время своей успешной деятельности компания активно занималась поддержкой украинского спорта, предоставляя организационную поддержку массовым спортивным мероприятиям и содействуя карьере талантливых украинских спортсменов.

В 2009 году в связи с запретом букмекерской деятельности ТМ Parimatch была вынуждена завершить свою бизнес-деятельность в Украине. В то же время компания не прекратила поддержку и развитие украинского спорта.

Сегодня бренд Parimatch — меценат спорта №1 в Украине. Торговая марка занимается социальными спортивными проектами, формированием культуры спортивной поддержки, а также ведет активную законодательную работу по легализации букмекерской деятельности в Украине.

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MMA, UFC, Макгрегор, Новости спорта, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Париматч.
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