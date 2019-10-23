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Даша Астафьева прикоснулась к святым и не очень местам Конора Макгрегора (Фото)

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Даша Астафьева прикоснулась к святым и не очень местам Конора Макгрегора (Фото)
08:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинская певица и модель пришла на встречу с Конором Макгрегором в Киеве.

Суперзвезда смешанных единоборств UFC ирландец Конор Макгрегор впервые посетил Украину.

Несмотря на задержку вылета Макгрегора из Дублина в Киев из-за сильного тумана, на встречу с мировой звездой собралось много желающих. Среди таких желающих оказалась и украинская певица, модель журнала Playboy Дарья Астафьева.

"Прикоснулась к святым и не очень местам", - подписала фото в Инстаграм Астафьева. 

При этом, Конор показательно развел руки на фоне скандалов с обвинениями в изнасиловании.

Напомним, во вторник, 22 октября, в Champion Hall|Parimatch КВЦ "Парковый" состоялась пресс-конференция с Конором Макгрегором.

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Даша Астафьева, MMA, UFC, Новости спорта, Конор Макгрегор.
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