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Украинский хоккеист рассказал, что для него значит игра за сборную страны

Украинский хоккеист рассказал, что для него значит игра за сборную страны
13:59 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Сергей Бабинец считает, что игра за сборную это настоящая награда для спортсмена.

Нападающий ХК «Белый Барс» Сергей Бабинец рассказал о своем выступлении за «белых кошек», против кого трудно играть и кем он был бы, если бы не хоккей.

- Нелегко начался сезон для вас. Начинали в «Днепре», сейчас в «Белом Барсе». Почему не сложилось?

- Мне кажется наоборот здорово, что я сейчас играю за «Белый Барс». Я уже был в этой команде: активные болельщики, сильный тренерский штаб, молодой состав. Все возможности для развития хоккеиста. Для меня «Белый Барс» - это хорошая команда, длятого чтобы играть в чемпионате Украины.

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Как вам работается с Константином Буценко?

О Константине Леонидовиче могу сказать только хорошее. Он очень сильный тренер, воспитавший почти 90% игроков нынешнего чемпионата. В каждой команде есть игроки, которые начинали под его руководством. Для меня - это показатель того, что он лучший тренер на данный момент в Украине. Работая с ним, у меня очень расправляются крылья, потому что он добавляет уверенности любом хоккеисту.

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И я благодарен судьбе, что у меня есть возможность поработать с таким профессионалом. Наши тренировки всегда проходят на высоком уровне, разбираем игру соперника, готовимся тактически. Тренер не ставит задачу играть прямолинейно. Мы стараемся применять комбинации, обыгрыш, передачи. Мне это импонирует, так как больше люблю играть в технически комбинационный хоккей.

- Вне хоккея, с ним можно поговорить о жизни?

- Да, это тоже важный момент. На матчах Константин Леонидович - тренер, которого мы все уважаем. За пределами ледовой площадки всегда можно обратиться, мне, в частности, как к отцу. Могу попросить совета или помощи. Он никогда не откажет. У нас очень хорошие дружеские отношения.

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- Вы играли в разных командах. Назовите топ 3 и охарактеризуйте свой выбор.

- Не смогу выделить тройку, потому что каждая команда для меня - часть жизни. Пока ты находишься в коллективе, он становится для тебя родным домом. Не могу сказать ничего плохого про одну из команд, ведь они все в разные моменты были для меня семьей. На данный момент - это «Белый Барс». И невозможно не сказать о национальной сборной. Для меня, это команда №1. Защищать честь государства на международном уровне - награда для любого хоккеиста.

- Топ 3 защитников против которых трудно играть.

- На первое место я поставлю Вову Алексюка, на второе - Всеволода Толстушко. И третье почетное место займет Дмитрий Игнатенко.

- Кому из вратарей чемпионата сложнее забросить шайбу?

- Я считаю, что самый сильный вратарь в нашем чемпионате сейчас - Денис Кочетков. В свое время я играл с ним за донецкий «Донбасс». Он - один из топовых вратарей, с которыми мне приходилось работать.

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ХК Донбасс, Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ, Сергей Бабинец, Сборная Украины по хоккее.
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