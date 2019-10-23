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Экс-министр Жданов стал членом совета учредителей WADA

Экс-министр Жданов стал членом совета учредителей WADA
20:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Впервые в истории в WADA появился представитель Украины.

Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов стал членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

За всю историю организации в ней впервые появился украинец. Жданов пообещал бороться за чистоту спортсменов и за продолжение отлучения России от мирового спорта.

"Сегодня комитет министров Совета Европы окончательно утвердил меня членом совета учредителей WADA от Европы. Это не только моя личная победа, это победа всей нашей спортивной общественности, так как впервые в истории представитель Украины избран в WADA.

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На этой позиции я буду бороться за права "чистых" спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы. Спасибо за помощь и содействие всем, кто имеет отношение к этой победе", - написал Жданов на своей странице в Facebook.

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Допинг, Игорь Жданов, WADA.
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