Биатлон. Семеренко поделилась планами на будущее

Новости спорта:Валентина Семеренко рассказала о подготовке к новому сезону. Олимпийская чемпионка-2014 готовилась по новой методике

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко рассказала о подготовке к новому сезону. Олимпийская чемпионка-2014 готовилась по новой методике:

Летом нам разрешили тренироваться со своим тренером, Шамраем Григорием Ивановичем, и у нас очень маленькая такая команда была–три Сэма: я, Вита и Сергей Семенов. Естественно, с нами ездил массажист Дима, и Григорий Иванович Шамрай отвечал за нас троих. Очень было комфортно. Уютно, все, что он хотел, мы эту работу выполнили. И мы дальше по этому плану будем работать.

Золотая медаль летнего чемпионата мира в суперспринте – итог этой успешной летней подготовки?

Именно. Золото летнего чемпионата мира говорит о том, что эта методика очень хорошо нам подходит. И я надеюсь, что не только я с Витой буду выступать хорошо, но и вся наша команда.

Апрель – единственный месяц в году, когда биатлонисты отдыхают. Как провели его вы?

Отдыхала я на больничной койке, были определенные обстоятельства, я не хочу о них говорить, знают близкие люди и президент Федерации, мы не хотим к этому возвращаться. Сейчас все хорошо.

Первый сбор летом немножко пропустила, потом начала втягиваться в работу. С третьего сбора я полноценно тренировалась. Не хочу загадывать наперед, но планирую отработать этот сезон, эти полгода на все 100%.