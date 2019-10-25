Макгрегор посетил киевский турнир по MMA среди детей

Новости спорта:Турнир по MMA среди детей состоялся сегодня в Киеве.

Мероприятие было организовано UF MMA и Parimatch Foundation. Главной неожиданностью для детей стала встреча с легендой ММА – ирландским бойцом Конором Макгрегором.

Обеспечение здоровья и благополучия детей является одним из приоритетных направлений работы Parimatch Foundation. Именно поэтому турнир ММА призван популяризировать спорт в детской среде и раскрыть потенциал каждого спортсмена.

Сегодня смешанные боевые искусства становятся все более популярными в современном мире. В детском турнире взяло участие более 30 юных спортсменов от 11 до 13 лет. Дети соревновались с отличным боевым настроением и проявили максимальную волю к победе.

Большим сюрпризом для детей стала мотивационная встреча со спортсменом мирового уровня, настоящей легендой ММА Конором Макгрегом. Титулованный боец поприветствовал участников и ответил на их вопросы. В частности, Конор рассказал о своих первых соревнованиях и о сложностях, которые закалили характер Конора и помогли ему стать тем, кем он есть сегодня.

«Сила — это всегда большая ответственность. Ответственность заключается в том, чтобы привить нашим детям понимание гуманистических ценностей, равенства и уважения ко всем» —отметил на встрече Конор Макгрегор.

«Для Parimatch Foundation очень важным является создание условий для спортивного и эмоционального развития детей и спорт в этом плане является незаменимым. Уверена, что такие встречи с настоящими легендами станут лучшей мотивацией для детей» — прокомментировала событие Президент Parimatch Foundation Катерина Белорусская.

«Мы создали UF MMA в 2018, основной целью которого развитие спорта и боевых искусств среди молодежи. Почти каждый день у нас прибавляется количество желающих вступить в Федерацию и развивать ММА в определенном регионе либо области. У нас очень насыщенный календарь, каждый месяц проводим турниры, как областного, так и регионального уровня. Мы вносим существенный вклад в уровень развития ММА и спорта по всей Украине» - прокомментировал вице-президент UF MMA, Денис Перч.

Организаторы планируют продолжение подобных турниров в других городах Украины.

Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, призванный объединить бизнес, государственный сектор и общественные организации вокруг решения конкретных социальных проблем. Основная миссия фонда – содействие в улучшении благосостояния и здоровья общества через просвещение и привлечение людей к занятиям спортом.