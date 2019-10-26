Черный день для хозяев: обзор матчей НХЛ 25.10.19 (Видео)

Новости спорта:В НХЛ состоялись очередные матчи регулярного сезона.

В Национальной хоккейной лиге прошло сразу шесть матчей. Нельзя назвать удачным прошлую ночь для хозяев, ведь только Торонто сумело победить на своей площадке, в остальных играх те, кто играл дома, потерпели поражение.

Торонто Мэйпл Лифс — Сан-Хосе Шаркс 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Однако и здесь гости были близки, чтобы огорчить хозяев. "Акулы" благодаря слаженным действием в защите и удачным уходам в контратаки сумели взять первый период.

Тем не менее, на этом хорошее для них закончилось. Торонто за оставшееся время доказал свое преимущество и дожал соперника.

Вегас Голден Найтс — Колорадо Эвеланш 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

Финалист сезона 2017/2018 в этом первенстве не блещет. Не стал исключением и данный матч. Колорадо просто не оставило шансов "рыцарям", забивая голы на любой вкус.

Нью-Джерси Девилз — Аризона Койотис 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Хоть и по игре "дьяволы" были лучше, именно "койоты" завершили встречу в свою пользу.

Детройт Ред Уингс — Баффало Сейбрз 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Для Детройта это поражение стало пятым подряд, а Баффало благодаря этой победе вернуло себе лидерство Восточной конференции.

Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Айлендерс 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Если Детройт не может похвастаться результатами, то вот Нью-Йорк добыл уже 5 триумф подряд и уверенно занял место в группе лидеров. Оттава - единственный клуб, который идет хуже Детройта в своей конференции.

Ванкувер Кэнакс — Вашингтон Кэпиталз 5:6 Б (2:1, 3:1, 0:3, 0:0, 1:2)

Обладатель Кубка Стэнли столкнулся с огромными проблемами в Канаде. После двух периодов их отставание было аж три шайбы. Но в заключительном периоде им удалось догнать соперников, а в серии буллитов вырвать победу.